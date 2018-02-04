Tırdan Düşen 8 Ton Cam Karayoluna Saçıldı
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Tırdan Düşen 8 Ton Cam Karayoluna Saçıldı

Sivas’ta cam yüklü tırın kasasındaki 8 ton cam, iplerin kopması sonucu yola saçıldı.

Tırdan Düşen 8 Ton Cam Karayoluna Saçıldı

Sivas'ta cam yüklü tırın kasasındaki 8 ton cam, iplerin kopması sonucu yola saçıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den Erzurum'a giden cam yüklü Murat S. idaresindeki 55 SC 701 plakalı tır kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. 8 ton cam, tırın kasasını kırarak yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kendi imkanlarıyla camları temizlemeye çalıştı. Tırındaki camların yola saçılmasıyla nedeniyle sürücü büyük üzüntü yaşadı. Karayolları temizlik ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından camların temizlenmesiyle Sivas-Ankara karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - SİVAS

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