Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiği aksattı.

- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

EDİRNE - Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiği aksattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Bayırı mevkisinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki DB 10 RIC Romanya plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulma sebebiyle tırın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri gönderildi. Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı. Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı
Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı
Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı
Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 00:59:36. #1.15#

title