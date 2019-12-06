Tırdaki tomruklar otoyola savruldu, TEM kapandı: 2 yaralı

06.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:05

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önündeki otomobile çarptıktan sonra kayarak ters yöne dönen tırdan dökülen tomruklar otoyolu trafiğe kapattı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Esalettin F. idaresindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü tır, önünde ilerleyen Ali K. yönetimindeki 06 ED 446 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ayhan A., olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü.

TERS YÖNE DÖNEN TIRDAKİ TOMRUKLAR YOLA SAVRULDU

Dorsesinde tomruk yüklü olan tır, kazanın ardından kayarak ters yöne döndü. Tırın dönmesiyle birlikte yola savrulan tomruklar otoyolun 3 şeridinin kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat boyunda tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ARAÇ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, ters dönen tırın ve yola savrulan tomrukların kaldırılması için TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Kaza yapan tırın yeniden Ankara istikametine dönüş yapmasının ve tomrukların kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İHA