Tırdaki kimyasal madde paniğe neden oldu
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Tırdaki kimyasal madde paniğe neden oldu

Mersin'den Habur sınır kapısına gönderilen ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park edilen kimyasal madde yüklü tırdan yayılan kokudan bir itfaiye eri ile bir gazeteci zehirlendi.

Tırdaki kimyasal madde paniğe neden oldu
24.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:17

Mersin'den Habur sınır kapısına gönderilen ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park edilen kimyasal madde yüklü tırdan yayılan kokudan bir itfaiye eri ile bir gazeteci zehirlendi.

Mersin'den Habur sınır kapısına gönderilen kimyasal madde yüklü 33 ADL 063 plakalı tır, sürücüsü Ömer K. tarafından Birecik ilçesinde evinin önünde park edildi. Ömer K. iki gün dinlendikten sonra yüklü olan araçtan ses geldiğini ve ve koku yayıldığını öne sürerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen bir itfaiye eri ile olayı görüntülemeye çalışan bir muhabir çevreye yayılan kimyasal kokudan etkilenerek zehirlendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, zehirlenen itfaiye eri ile gazeteciyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tır sürücüsü Ömer K., Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, firma yetkililerinden kimyasal madde hakkında bilgi aldı. Tır, kontrollü bir şekilde köpük ile soğutulduktan sonra ilçe merkezi dışına çıkarıldı. Firma yetkilileri, kimyasal maddenin kontrollü bir şekilde imha edileceğini aktardı. Kimyasal maddenin petrol aranmasında kullanılan muhtelif bir madde olduğu öğrenildi.

"Kimyasal maddeden ses ve koku geldi"

Tır şoförü Ömer K., kimyasal madde ile ilgili açıklamasında, "Mersin'den muhtelif petrol arama kimyasalı diye bir yük yükledim. Birecik'te bulunan evimin önüne geldim durdum. Benim dört günlük gümrük sürem var. İkinci günden sonra bir ses çıkmaya başladı ve koku yayılmaya başladı. Gerekli her yere haber verdim. İtfaiye ekipleri gelip köpük sıktılar ama uzun süre mührün açılmasını bekledik. Polise, itfaiyeye gittim. Şirket yetkililerini de aradım. Bu kimyasal ama bu defa sıcaklardan mı etkilendi, bileşeninde bir şey mi oldu bilmiyorum. 11 aracın hepsinde aynı durum yaşanmaya başlamış. Bir araç burada diğer araçlar da Silopi'de mühürleri açılmış bekliyorlar" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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