Tırda uyuşturucu operasyonu Tırda uyuşturucu operasyonu -Direksiyon simidinde uyuşturucu hap, şoför koltuğunda metamfetamin ele geçirildi Antalya'da şehre uyuşturucu getireceği bilgisi alınan tır ve dorsesinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçililirken tır şoförü tutuklandı.

Tırda uyuşturucu operasyonu

-Direksiyon simidinde uyuşturucu hap, şoför koltuğunda metamfetamin ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da şehre uyuşturucu getireceği bilgisi alınan tır ve dorsesinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçililirken tır şoförü tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.N.Ç. isimli şahsın kamyon ile kente uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Aksu ilçesi uygulama noktasında H.N.Ç., kulandığı tır ve bu tıra bağlı dorse ile birlikte yakalandı. Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada;

aracın ön göğüs bölgesine gizlenmiş vaziyette daralı 398 gram metamfetamin maddesi, şoför koltuğunun kafa kısmına gizlenmiş vaziyette ayrı ayrı daralı 66 gram ve daralı 54 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam daralı 518 gram metamfetamin maddesi ile direksiyon simidine gizlenmiş 2 adet 300 mg sentetik ecza hap, 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli H.N.Ç.) "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA