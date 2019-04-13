Tırda 22 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tır içerisinde 22 ton sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'e batı illerinden yüklü miktarda sahte alkol getirileceği ihbarını alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramada 67 bin 392 adet kutu halinde 22 ton 239 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA