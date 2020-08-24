Tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi
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Tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da tırda yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

24.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:38

Ağrı'da tırda yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki uygulama noktasında İran plakalı tırı durdurarak arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Tırdaki aramada 20 pakette 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, İran uyruklu sürücünün gözaltına alındığı ifade edildi.

Tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: AA

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