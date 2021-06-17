Tirat nedir? TDK'ya göre tirat ne demektir? Tirad mı, tirat mı? Tirat nasıl yazılır?

Son dönemde televizyonda, internette ya da arkadaş gruplarında ilk kez duyulan kelimelerin anlamı oldukça merak edilmektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı, doğru söylem şekli ve anlamı vatandaşlar tarafından aratılmaktadır. Bu bağlamda en güvenilir kaynak ise TDK'dır. TDK'ya göre tirat ne demektir? Tirat nasıl yazılır? Tirat nedir? Tirad mı, tirat mı?

Günlük hayatımızda bilmediğimiz fakat sıklıkla karşımıza çıkan tirat kelimesi son dönemde vatandaşlar tarafında merak edilmektedir. Anlamı bilinmeyen kelimeler arasında en güvenilir kaynak olan TDK'ya göre tirat ne demektir? Tirat nasıl yazılır? Tirat nedir? Tirad mı, tirat mı?

TİRAT NEDİR?

Dilimizde oldukça kullanılan tirat kelimesi, Fransızca kökenli olup, "tirade" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Doğru yazımı ve okunması ise "tirat" şeklindedir. "Tirad" şeklinde söylenmesi ve yazılması yanlıştır.

TDK'YA GÖRE TİRAT NE DEMEKTİR?

1. isim, tiyatro Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça.

2. isim Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi:

"Nina romantik bir tiradı andıran anlatışı kesti." - Refik Halit Karay

3. isim Uzun ve tumturaklı konuşma:

"Hayatın insafsızlığı ile başlayan bir yakınma tiradı, sizin beceriksizliğinize dayanır." - Haldun Taner