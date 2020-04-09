Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza - Haberler
Akşehir, Kuaför, Güncel

Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde iş yerini açarak, tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye toplam 7 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:14
Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde iş yerini açarak, tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye toplam 7 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması' kararlaştırıldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının açık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine iş yerine giden polis, iş yeri sahibi L.A.'nın ve kalfasının tıraş yaptığını tespit etti. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 'kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması' ek genelgesine uyulmadığı gerekçesiyle iş yeri sahibi ve kalfasına 3 bin 150'şer TL, müşteri Ö.A.'ya da 800 TL olmak üzere toplamda 7 bin 100 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Esra Balamir Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 16:23:22. #1.15#
title