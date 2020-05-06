Tıraş randevusu için arayan müşterinin sözleri gülümsetti
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Tıraş randevusu için arayan müşterinin sözleri gülümsetti

Tıraş randevusu için arayan müşterinin sözleri gülümsetti
06.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:42

TÜRKİYE genelinde 50 gün boyunca kapalı kalan berberlerin 11 Mayıs'ta açılacağını öğrenen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kuaförlerin telefonlarında randevu yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE genelinde 50 gün boyunca kapalı kalan berberlerin 11 Mayıs'ta açılacağını öğrenen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kuaförlerin telefonlarında randevu yoğunluğu yaşanıyor. Telefonla arayarak randevu veren bir müşterinin, ifadeleri gülümsetti.

İnegöl ilçesinde kuaförlük yapan Gökmen Ağbulak, "45 gündür kapalıydık. Cumhurbaşkanımız bize müjdeli haberi verdi. 11 Mayıs da hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabi hizmet vermeye birkaç gün kala, müşterilerimiz telefonla arayarak randevu alıyorlar. Tabi oldukça yoğun günler bizi bekliyor. Randevu defterlerimiz dolmak üzere. Müşterilerimize randevu almadan gelmemelerini tavsiye ederim" dedi.

Bu kapsamda tedbirler alacaklarını aktaran Ağbulak, "Müşterilerimiz işyerimize dezenfekte edilecek alınacak. Maske kullanacağız. Mesafemizi de koruyacağız" dedi.

Arayan müşteriler arasında bir vatandaşın ifadesi gülümsetti. Bir müşterinin, yaklaşık iki aydır tıraş olmadığını ifade ederek, "Maymuna döndük" şeklindeki ifadesi güldürdü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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