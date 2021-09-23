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Tıraş olmak için gelen müşteriler bu videoyu izleyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tıraş olmak için gelen müşteriler bu videoyu izleyecek

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için yeni bir proje hayata geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında 500 berber ve kuaför salonunda yayınlanan video ile emniyet kemerine dikkat çekiliyor.

Türkiye'de ilk olan proje kapsamında Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 500 berber ve kuaför salonunda bulunan televizyonlarda tıraş olmak için sıra bekleyen müşterilere emniyet kemeri konulu kısa videolar izletilecek. Çorum'da yapılan denetim ve bilinçlendirme çalışmaları ile emniyet kemeri kullanım oranının arttığına dikkat çeken Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, Türkiye'de ilk defa emniyet kemeri konusunda yeni bir proje başlattıklarını ve proje ile günde 5 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında merkez ve ilçelerde toplam 500 berber ve kuaför salonunda tıraş olmak için bekleyen müşterilere emniyet kemeri konusunda farkındalık çalışması başlattıklarını anlatan Demir, "Berber ve kuaför esnafımıza günlük 10 müşteri geldiğini düşünürsek günlük Çorum'da 5 bin sürücü ve yolcuya emniyet kemerinin önemi anlatılmış olacak. Tıraş olmak için sıra beklerken vatandaşlarımız bizim hazırlamış olduğumuz kısa videoları televizyondan izleyerek hem sıkılmayacak hem de emniyet kemerinin önemini bir kez daha kavramış olacak. Kısa videolarımızın yanı sıra vatandaşlarımız için ayrıca Türkiye Trafik Dergisi'ni berber ve kuaför esnafımıza dağıttık" dedi.

Proje kapsamında bir berber dükkanı ziyaret edilerek, projenin tanıtımı yapıldı. Tıraş olmak için sıra bekleyen vatandaşlara kısa videolarla emniyet kemerinin önemi anlatıldı. - ÇORUM

Tıraş olmak için gelen müşteriler bu videoyu izleyecek

Tıraş olmak için gelen müşteriler bu videoyu izleyecek

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