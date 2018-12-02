Tiran'da "Türkiye Mezunları Buluşması"

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği tarafından "Türkiye Mezunları Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Derneğin resmi açılışının da yapıldığı programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, YTB Başkanı Abdullah Eren, Arnavutluk Meclisi Milletvekili Xhemal Gjunkshi, Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Egert Haxhiu ve diğer davetliler katıldı.

YTB Başkanı Eren, yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana "Türkiye Bursları" adı altında dünyanın hemen her ülkesinden binlerce gence burs vererek Türkiye'de misafir ettiklerini anlattı.

Son yıllarda iki ülkenin liderleri arasındaki ilişkilerin, tarafların ilişkilerinin gelişmesine çok büyük katkı sağladığının altını çizen Eren, "Türkiye'nin Balkanlara olan ilgisi, alakası ve özellikle Arnavutluk'la olan ilişkileri, iki kardeş ülkenin, iki dost ülkenin ilişkisidir. Tarih olarak Türkiye ile Arnavutluk'u birbirinden ayırmak mümkün değil." diye konuştu.

Türkiye Mezunları Derneği'nin Tiran'da faal halde bir ofisi bulunduğunu anımsatan Eren, "Biz bu derneğimizin olabildiğince fazla mezunumuzu kucaklamasını istiyoruz." dedi.

YTB olarak 2017 yılında 50'ye yakın buluşma gerçekleştirdiklerini anımsatan Eren, "Şu an 19 ülkede 22 mezun derneğimiz var. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar bu mezunlar derneği sayımızı 50'nin üzerine çıkartmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'u Balkanlar'daki istikrarın bir kalesi olarak gördüklerine işaret eden Eren, "Güçlü Arnavutluk güçlü Balkanlar demek. Güçlü Balkanlar da güçlü Türkiye demek. Biz bunun da farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, YTB olarak şu an dünyanın 160 ülkesinden 17 bin 455 uluslararası öğrenciye Türkiye'de burs sağladıklarını da söyledi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük de iki ülkenin fiziki sınırları bulunmasa da "gönül komşusu" olduklarını kaydederek, "Geçmişten ilham alarak somut projelerle ortak geleceğimizi şekillendirmeyi hedefleyen bu yürüyüşümüz devam edecek." dedi.

Türkiye Mezunları Derneğinin büyükelçilik çalışmalarına önemli katkılar yapacağına inandığını vurgulayan Yörük, iki ülke arasında her alanda olumlu seyreden ilişkilerin çok daha fazla çeşitleneceğine ve derinleşeceğine inandığını belirtti.

Yörük, "Sizler aslında Türkiye ve Arnavutluk arasındaki köprünün en önemli ayaklarını teşkil ediyorsunuz. Türkiye Büyükelçiliğinin temsilcileri olarak sizleri her zaman Büyükelçiliğimizin yakınında, içinde görmek istiyoruz. Çünkü biz, sizleri bir parçamız olarak telakki ediyoruz." şeklinde konuştu.

Arnavutluk Meclisi Milletvekili Gjunkshi ise Arnavutluk ve Türkiye arasında her alanda asırlara dayanan mükemmel ilişkiler olduğunu ifade ederek, geçen yıl İstanbul'da YTB kapsamında bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve eski dostlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Bu platformun uluslararası dostluklar kazandırdığının altını çizen Gjunkshi, "Devamlı olarak eksiksiz şekilde bizlere verdikleri desteklerden dolayı Türkiye hükümetine ve özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu eğitim, Türk vatandaşlarının vergileri ile mümkün olmuştur. Bu vesileyle bütün Türk halkına da derin şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Haxhiu da derneğin bu yıl kurulduğunu anımsatarak, "Günümüze kadar 3 bine yakın Arnavutluk vatandaşı Türkiye'de eğitim aldı. Şu anda binden fazla öğrenci, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmaktadır. Başta burs vermek üzere sağladığı diğer imkanlarıyla Arnavut öğrencilerine sahip çıkan YTB'ye ve çok değerli dost ve kardeş ülke Türkiye'nin güzide insanlarına Türkiye mezunları adına şükranlarımızı arz ediyoruz. dedi.