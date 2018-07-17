Tiran'da "Serdar Tuncer ile Şiir Dinletisi" Programı

TİRAN (??) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Serdar Tuncer ile şiir dinletisi" programı düzenlendi.

TİKA ve Arnavutluk genelinde faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) işbirliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Serdar Tuncer'in şiir okuduğu program sonrası yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gününün ağır ve zor bir gün olduğunu ve bugünde karmaşık duygular içerisinde olduklarını ifade etti.

Yörük, "Bir taraftan acısını kalbimize gömdüğümüz şehitlerimizi anmaya çalışırken, bir taraftan da devletimizin ve milletimizin egemenliğine uzanan elleri, kötü niyetli, kötü emelli elleri kırmanın haklı gururunu yaşıyorduk ama karmaşık duygulardı bunlar. Dün çok ağırlaşmıştık. Hepimiz çok ağırdık manen." dedi.

Pazar günü Tiran'da yapılan anma törenine, 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'un da katıldığını anımsatan Yörük, Nihal Olçok'un bu etkinlikte şunları ifade ettiğini hatırlattı:

"Bakın ben bugün aslında eşimin ve çocuğumun kabrinin başında olmam gerekirdi ama onun yerine kalktım bugün buraya geldim. Neden? Benim yaşadıklarım Arnavut kardeşlerim yaşamasın diye."