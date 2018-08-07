Tıra Tutunarak Giden Bisikletlinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Düzce'de trafikte seyir halinde olan bir tırın dorsesine tutunarak seyreden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Düzce'de trafikte seyir halinde olan bir tırın dorsesine tutunarak seyreden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı D-655 Bağlantı Yolu Çamköy kavşağı'nda, seyir halindeki tırın kasasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren genç, yaklaşık 2 kilometre boyunca bu şekilde yol aldı.
Bir eliyle tır kasasına tutunan genç, zaman zaman da pedal çevirerek yolculuğunu sürdürdü.
Tehlikeli yolculuk, tır sürücüsünün yavaşlaması ile Beçi Kavşağı'nda son buldu.