Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

26.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:25

Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan ve kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.

Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan ve kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.

Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden kişinin yapılan incelemeler sonrasında kimliği belirlendi. Aynı istikamette yan yola girdiği esnada tıra arkadan çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda ölen kişinin 25 yaşındaki Ferhat Yavuz olduğunu belirledi.

Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu
Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu
Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu
Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Demet Akalın Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:27:19. #1.15#
title