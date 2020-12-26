Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

Tıra ok gibi saplanan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan ve kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.