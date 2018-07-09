Tıra Gizlenen Eroini "Atik" Buldu
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, narkotik köpeği "Atik"in katılımıyla bir tırda yapılan aramada 8 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, narkotik köpeği "Atik"in katılımıyla bir tırda yapılan aramada 8 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında İstanbul'a giden İran uyruklu M.K'nin kullandığı İran plakalı tırı durdurdu.
Tırda narkotik köpeği "Atik"in katılımıyla yapılan aramada, aracın ön kısmına gizlenmiş 8 kilo 650 gram eroin bulundu.
Tır sürücüsü gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.