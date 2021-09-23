Tıra çarpıp hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilden iki kişi hafif yaralı olarak çıktı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceylan Çelik idaresindeki 03 HC 010 plakalı otomobil, kavşakta Nuri Demirel 42 KZ 091 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler parçalanarak hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Ceylan Çelik ve Gülcihan Çelik'i araçtan çıkararak ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR