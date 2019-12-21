Tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda tıra arkadan çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda tıra arkadan çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Elazığ'dan Diyarbakır'a seyir halindeki 06 DV 8642 plakalı tıra, Galip Türkel idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı Türkel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.