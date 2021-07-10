Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi yakınlarında Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyir halinde olan Gökhan Yüksel idaresindeki 59 JA 247 plakalı otomobil aynı istikamete seyreden Suat T. yönetimindeki 34 CPP 328 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı fark ederek duran tır sürücüsünün haber vermesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilerek tedavi altına alınan evli ve iki çocuk babası Gökhan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası ifadesine başvurulan tır sürücüsü Suat T. yolun sağından yavaş bir şekilde ilerlediği sırada otomobilin kendisine arkadan çarptığını ve hemen durarak polise haber verdiğini söyledi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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