Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

09.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:15

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat Gündaş (48) idaresindeki 35 AJ 0718 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolunun Ankara asfaltı mevkiinde, Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı 35 AJ 6919 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Gündaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Jandarma ekipleri karayolunda trafiğin güvenliğini sağlarken itfaiyeye bağlı AKS ekipleri araç içerisinde sıkışmış olan Gündaş'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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