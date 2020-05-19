Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
19.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:32

Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan'ın kullandığı 13 AAE 983 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 42 BSE 38 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Turan olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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