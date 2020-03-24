Tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Seyfi Ali B'nin kullandığı 50 ABD 383 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Lale Sanayi mevkisindeki kavşakta dönüş yapan Mehmet İ. idaresindeki 50 AAP 849 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Seyfi Ali B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA