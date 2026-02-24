Haberler

Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü şans eseri kurtuldu

Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat, 15.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine gitmekte olan Adem K. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halindeki İbrahim Can M. (26) idaresindeki 06 EHD 781 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tıra takılan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek yönden sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

