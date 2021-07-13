Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre 59 ACJ 132 plakalı motosikleti ile işe gitmek için evden çıkan Batuhan Atmaca, (20) önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarparak savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli Atmaca hayatını kaybederken, kazadan nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılarak, polis ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Hayatını kaybeden Atmaca'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, tır sürücüsü Y.A. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Melisa Döngel Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:46:59. #1.15#

title