Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile tır çarpışırken kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile tır çarpışırken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülüç Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Ereğli - Akçakoca yolu üzerinde T.K.'nın kullandığı 81 AAG 187 plakalı motosiklet, C.S.'nin kullandığı 67 SL 412 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu T.K. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. T.K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mucize kurtuluş! Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu
Mucize kurtuluş! Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan genç sokak ortasında tekme tokat dövüldü
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan genç sokak ortasında tekme tokat dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Ezgi Mola Işın Karaca Demet Akalın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 01:44:36. #1.16#

title