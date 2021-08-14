Tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile tır çarpışırken kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile tır çarpışırken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülüç Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Ereğli - Akçakoca yolu üzerinde T.K.'nın kullandığı 81 AAG 187 plakalı motosiklet, C.S.'nin kullandığı 67 SL 412 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu T.K. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. T.K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı