TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı

TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da aynı yönde gittiği TIR'a arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Bolu'da, TEM otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks araç, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (9)

  • TIR YASASI LAZIM:
    Tırların arkasına zorunlu pkala eklense cam hizasından girip biçmezdi insanları düz olamsı lazım tırların altına araba almaması ğiçin
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  • PEE SSS:
    17 yıldır otoban yaptık diye övünür durursunuz 17 yolda trafik kurallarını öğretemediniz cezaları tam yapın heryerde mobese kamera var ama hikayeden her seçim af getirirseniz olacağı bu
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  • KARDELEN:
    Allahım . kazalardan belalardan sen koru bizleri yazık oluyor insanlara . Trafık canavarları çok can alıyor .
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  • ŞAH25:
    Kurallara uyalım hız felaket getirir unutmayalım hayatımız 4 lastiğe bağlı Allah rahmet eylesin
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