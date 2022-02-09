Tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus - Pozantı Damlama mevkisinde meydana gelen kazada, M.Ç.'nin kullandığı 06 AP 6916 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 16 TA 864 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AP 6916 plakalı kamyonun kupa bölümü hasar gördü. Kupa içinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı M.Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title