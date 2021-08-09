Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
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Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde önünde ilerleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarılabildi.

Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde önünde ilerleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarılabildi. Acılar içinde kurtarılmayı bekleyen sürücü ağabeyini arayarak, "Yetiş ağabey ayaklarım koptu. Annem, babam duymasın" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Çalış idaresindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, önünde ilerleyen Candan Azgın yönetimindeki 01 C 1711 plakalı tıra çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Çalış, ön kısmı hurdaya dönen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sol ayağında kırıklar oluşan Çalış, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Düzce Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acı çekerken anne ve babasını düşündü

Samet Çalış, kurtarma çalışması sırasında cep telefonuyla ağabeyini aradı. Ağabeyine kaza yaptığını söyleyen Çalış, "Ağabey Bolu Dağı'nı çıkarken kaza yaptım. Yetiş ağabey. Annemi, babamı arama" diyerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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