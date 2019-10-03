Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

03.10.2019 16:10

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Kadri Vilken yönetimindeki 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, otoyolun İstanbul istikameti Erenler ilçesi Sarıcalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki 16 NLC 72 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonette sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Vilken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Vilken'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA