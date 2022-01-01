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Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı

Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damperli tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yolcu yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damperli tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yolcu yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-650 Karayolu İzmit istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan O.D. idaresindeki 41 B 3447 plakalı Ford marka hafif ticari araç, hemen önünde seyreden İ.Ç. yönetimindeki 41 DE 957 plakalı Mercedes marka damperli tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.D. isimli kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans alınan yaralı tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı

Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı

Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı

Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı

Tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yaralandı

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