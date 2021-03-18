Tıra böyle çarptı...22 yaşındaki gençten acı haber
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Tıra böyle çarptı...22 yaşındaki gençten acı haber

18.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:13
Tıra böyle çarptı...22 yaşındaki gençten acı haber

Yalova'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce işyerinin duvarına çarpan daha sonra tırın dorsesinin altına giren 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Yalova'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce işyerinin duvarına çarpan daha sonra tırın dorsesinin altına giren 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

10 Mart tarihinde Yalova'da meydana gelen ve güvenlik kamerasına an be an yansıyan kazada, 22 yaşındaki Hakan Yılmaz, ana yolda otomobiliyle seyir halinde giderken, sol şeritten gelen bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak park halindeki tırın dorsesinin altına girdi.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, 8 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu.

Yılmaz, bu sabah saat 06.00 sıralarında vefat etti. Gencin cenazesi bu gün Çiftlikköy Yeni Mezarlığına defnedilecek. - YALOVA

Tıra böyle çarptı...22 yaşındaki gençten acı haber
Tıra böyle çarptı...22 yaşındaki gençten acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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