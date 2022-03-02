Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Kamyonette sıkışan yaralıları AFAD ekipleri güçlükle çıkarabildi Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

Kamyonette sıkışan yaralıları AFAD ekipleri güçlükle çıkarabildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralıları kurtarmak için AFAD ekipleri adeta zamana karşı yarış verdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 ADB 541 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Çay Yüksekokul Kavşağı'nda A.R.D.'nin kullandığı 19 BN 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ön kısmı adeta hurdaya dönen kamyonetteki sürücü B.D., ile A.A. ve M.Ş., yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri itfaiye ekiplerinin destekleri ile kamyonette sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından çıkarabildi. Yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa

Karahisar, Kamyonet, AFAD, Çay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title