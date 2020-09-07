Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kayseri'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

07.09.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:31

Kayseri'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan İ. (20) idaresindeki 38 ACP 398 plakalı otomobil Sivas Bulvarı'nda yol kenarında kantara girmek için bekleyen Meyti T. yönetimindeki yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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