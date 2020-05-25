Tır, yük treninin üstüne çıktı
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Tır, yük treninin üstüne çıktı

Mersin'de seyir halindeki bir tır, köprüden yük treninin üstüne uçtu.

Tır, yük treninin üstüne çıktı
25.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:19

Mersin'de seyir halindeki bir tır, köprüden yük treninin üstüne uçtu. Kazada tır 4-5 parçaya ayrılırken, şans eseri Rus şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Azat Köprüsü üzerinde meydana geldi. 500567 plakalı yabancı uyruklu tırı süren Rus şoför Stanexlov Rumantsev, Azat köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybederek 10 metre yükseklikten yolcu tırının üzerine uçtu. Kazada tır 4-5 parçaya ayrılırken, tırın şoförü şans eseri çeşitli yerlerinden hafif bir şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, ana yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle tır şoförü bulunduğu yerden çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çalışan ekipler, tırın köprüden düşen torsesisi çekici yardımıyla çıkardı. Tırın diğer parçalarını çıkarmak için ise ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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