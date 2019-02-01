Tır Yoldan Çıktı, 30 Araç Mahsur Kaldı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkan tır, ulaşımın aksamasına yol açtı, 30 tır yolda mahsur kaldı.

Erzurum'da Tortum-Pasinler yolu D100 kara yolunda kar nedeniyle bir tır yoldan çıktı. Ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlatırken etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle 30 tır mahsur kaldı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Erzurum Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, geç saatlere kadar etkisini artırarak devam edecek.

Açıklamada, yollarda oluşabilecek buzlanma don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı.

Kaynak: AA