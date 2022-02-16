Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı - Haberler
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Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Alanya karayolunda bir tır duraktan çıkan yolcu otobüsüne çarptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Alanya karayolunda bir tır duraktan çıkan yolcu otobüsüne çarptı. Karayolu kısa bir süre trafiğe kapandı.

Olay, saat 16.30 sularında Antalya- Alanya karayolu Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu aldığı duraktan hareket eden 46 ABB 245 yolcu otobüsüne, ana yolda ilerlemekte olan 06 CEL 121 plakalı tır sol taraftan çarptı. Yolun sol tarafına direksiyonu kıran tır sürücüsü Antalya- Alanya yolunu trafiğe kapattı. Tırın etrafından geçmeye çalışan araçlar yola güçlükle devam ederken, ana yolda uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekiplerinin duruma müdahale etmesi sonucu karayolu, trafiğe açıldı.

(Hilal Kara/İHA)

Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

Tır yolcu otobüsüne çarptı, karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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