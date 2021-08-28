TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI
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TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te TIR, yol kenarında park halinde bekleyen otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

BİLECİK'te TIR, yol kenarında park halinde bekleyen otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Bozüyük yönüne giden Murat B. yönetimindeki 11 AAU 975 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bekleyen Hüseyin I.'nın kullandığı 45 ADP 163 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Harun I., ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI
TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI
TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI
TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI
TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TIR, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI 3 YARALI - Haberler
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