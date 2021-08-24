Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
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Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı

Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da sabah saatlerinde mermer kütlesi taşıyan bir tır, otoban bağlantı noktasında devrildi.

Aydın'da sabah saatlerinde mermer kütlesi taşıyan bir tır, otoban bağlantı noktasında devrildi. Kaza nedeniyle otoban çıkışı trafiğe kapanırken, ekiplerin ve kurtarıcıların uzun uğraşları sonucu tır yoldan kaldırılarak otoban trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre Aydın-Denizli ve Muğla bağlantı yolunda seyreden 20 BLM plakalı mermer bloğu taşıyan tır otoban yolunda devrildi. İlginç kazada devrilen tırın taşıdığı koça koça mermer bloklar otobana düştü. Kaza nedeniyle otoban bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgede görev yapan Mega Vinç ekipleri tarafından kısa sürede tır ve yola düşen tonlarca ağırlıktaki mermer bloklar kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. - AYDIN

Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı - Haberler
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