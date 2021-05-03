Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı
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Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı

Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde viraja hızlı giren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde viraja hızlı giren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum istikametine seyreden 06 DH 5978 plakalı tır, viraja hızlı girince sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp refüje çıkan tır, devrilerek sürüklendi. Metreler sonra durabilen tırın sürücüsü Dursun K. yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Araçtan çıkarılan ve başında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın dorsesinin ise boş olduğu görüldü. Kaza sonrası yola çok miktarda akaryakıt döküldü. Zabıta ekipleri, yolun akaryakıt dökülen kısımlarında talaşlama çalışması yaptı.

Kazayı gören İlknur İnci adlı vatandaş, "Buradaki bir otelden çıkıyordum. O zaman fark ettim. İnşallah yaralının önemli bir şeyi yoktur" dedi.

Tır'ın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı
Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı
Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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