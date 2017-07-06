Tır ve Tanker Kazasında Facianın Eşiğinden Dönüldü

HATAY'ın Belen İlçesi'nde fren sistemi boşalan asit yüklü tankerin bir TIR'a çarpması sonucu şoförler yaralandı, olası büyük tehlike ucuz atlatıldı.



Kaza, bugün öğle saatlerinde İskenderun- Belen Karayolu Cırtıman Mevki'inde meydana geldi. İskenderun yönüne giden 60 yaşındaki Hüseyin Tunay yönetimindeki 01 DK 668 plakalı asit yüklü tankerin freni patladı. Kontrolden çıkan tanker, önünde hareket halindeki 54 yaşındaki Recep Tezcan'ın kullandığı boş olan 42 JK 685 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yolun yaklaşık 6 metre altındaki inşaat malzemeleri deposuna yuvarlanırken asit yüklü tanker ise bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Yaralanan tanker ve TIR şoförleri ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Belenhatay