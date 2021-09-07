Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı
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Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı

Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tır ile otomobil çarpıştı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Taşköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Mert Ersoy yönetimindeki 19 AAC 188 plakalı tır ile Yasin Balkanlıoğlu yönetimindeki 06 TBS 96 plakalı otomobil çarpıştı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. - ÇORUM

Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı
Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı
Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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