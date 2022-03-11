Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."