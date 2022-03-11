Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek - Haberler

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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Güncel, Haberler

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