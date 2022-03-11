İSTANBUL (DHA) - ANADOLU ve Trakya istikametlerinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi.

Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel