TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

ANADOLU ve Trakya istikametlerinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi.

İSTANBUL (DHA) - ANADOLU ve Trakya istikametlerinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi.

Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadeleri yer aldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title