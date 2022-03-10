İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Cem Güney Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor İstanbul'da, yoğun kar yağışı nedeniyle şehre girişleri yasaklanan tır ve kamyonların şehre girişine kontrollü şekilde izin verilmeye başlandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İSTANBUL - İstanbul'da, yoğun kar yağışı nedeniyle şehre girişleri yasaklanan tır ve kamyonların şehre girişine kontrollü şekilde izin verilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde de hem Ankara hem Edirne istikametinde tır ve kamyonların seyrettiği görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişine izin verilmiyordu. Bugün alınan yeni karar ile Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı. Kararın ardından Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkiinde hem Ankara hem de Edirne istikametinde tırların seyrettiği görüldü.

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Güncel

İstanbul, Marmara, Ankara, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title