İSTANBUL (DHA) - TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİNE KONTROLLÜ OLARAK İZİN VERİLDİ 1 (Anadolu Yakası)

Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Valiliği, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğinin açıklanmasının ardından TEM Otoyolu Şekerpınar'daki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonlara kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir. ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından TEM Otoyolu Şekerpınar'daki kontrol noktasında polis ekipleri TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerine izin verdi. Dinlenme tesislerinde bekleyen TIR ve kamyonların da İstanbul'a doğru hareket ettikleri görüldü.

Hollanda'ya gitmek için dinlenme tesisinden hareket eden İbrahim Tekçe, Hollanda'ya gideceğim. Bu sabah gidecektim izin verilmedi. Beklemek zorunda kaldım. dedi.

Avrupa yakasına geçen İbrahim Baş ise, Sabah 05.00'ten beri burada bekliyoruz. Kontrollü olarak geçiş izini verildi. Biz de çıkıp Sultançiftliği'ne gideceğiz. Bütün önlemlerimizi aldık. Zincir ve kar lastiklerimiz var dedi.