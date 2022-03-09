İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı - Haberler

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İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir. Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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