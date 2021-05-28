Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı

Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tır ve depoda yapılan aramalarda 633 koli içerisinde 6 milyon 328 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tır ve depoda yapılan aramalarda 633 koli içerisinde 6 milyon 328 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçakçılığı önleme faaliyetleri kapsamında Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir tır ve depoya operasyon düzenledi. Operasyonda tır ve depoda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan aramalarda 633 koli içerisinde toplam 6milyon 328 bin dal kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı
Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Binadaki kötü kokuya dayanamayan komşular haber verdi, polis evde cansız beden buldu
Binadaki kötü kokuya dayanamayan komşular haber verdi, polis evde cansız beden buldu
Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul hayata tutunamadı
Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul hayata tutunamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Evgar İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ersun Yanal Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:53:12. #1.14#

title