Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı
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Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da tır üzerindeki saman balyaları alev aldı.

Burdur'da tır üzerindeki saman balyaları alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkezde bulunan saman pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre hayvan pazarının yanındaki saman ve küspe satılan alanda bekleyen tırın üzerindeki balyalar yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerini haber verdi. Yangın yerine gelen Burdur İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp çevreye sıçramadan söndürdü. Yangında yaklaşık 5 bin balya saman bir tır ve bekleme kulübesi yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Kapan/İHA)

Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı
Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı
Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı
Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı
Tır üzerindeki saman balyaları alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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