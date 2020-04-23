TIR üzerinde müzik yaparak, sokağa çıkamayanların bayramını kutladılar TIR üzerinde müzik yaparak, sokağa çıkamayanların bayramını kutladılarİZMİT Belediyesi, bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TIR üzerinde müzik yaparak, sokağa çıkamayanların bayramını kutladılar

İZMİT Belediyesi, bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bando takımını TIR üzerinde gezdirip, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanların bayramını kutladı. Süper kahramanlar eşliğinde TIR'a binen bando takımı, kentin en işlek cadde ve sokaklarında gezerek pencerelere ve balkona çıkan kişileri coşturdu. Bando ekibinin bulunduğu TIR güzergahı boyunca bazı kişilerin balkonlara çıkarak, müziğe eşlik ettiği görüldü. Bando takımının kentin sokaklarında müzik dinletisi eşliğinde gezmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: DHA