Tır Unkapanı Köprüsü'ne Sıkıştı
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAEYÜP'te Unkapanı Köprüsü'nde sıkışan TIR'ın dorsesi yan yattı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
EYÜP'te Unkapanı Köprüsü'nde sıkışan TIR'ın dorsesi yan yattı. Kazada köprüde hasar meydana geldi.
Unkapanı Köprüsü'nde sıkışan TIR'ın dorsesi yan yattı. Sıkışan TIR İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Açma görevlilerince çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.